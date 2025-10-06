RU

В Одесской области "Шахеды" попали в промышленный объект, возник пожар

Фото иллюстративное: в Одесской области "Шахеды" попали в промышленный объект (facebook.com DSNS)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 6 октября российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Есть попадание в промышленный объект, возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области "Шахедами", - говорится в сообщении.

По словам Кипера, несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание по территории гражданского промышленного объекта. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали работники ГСЧС.

Глава ОВА уточнил, что обошлось без жертв и разрушений.

 

Атаки на Одессу и область

Одесса и область регулярно подвергается атакам российских войск с применением ударных дронов и ракет.

Так, ночью 2 октября оккупанты нанесли массированный удар по депо "Укрзализныци" в Одессе, тогда был ранен машинист поезда.

Также известно, что в результате российской атаки в Одесской области были уничтожены цех и склад одного из винодельческих предприятий.

На момент удара на заводе находились около 50 работников, однако всех успели эвакуировать. Пострадавших среди персонала тогда не было.

Еще раньше в результате вражеской атаки в Одесской области вспыхнул пожар в пяти торговых киосках.

В результате взрывов были повреждены здания гостиницы, отделений "Укрпочты" и "Укртелекома", дом культуры, центр предоставления админуслуг, а также несколько автомобилей.

