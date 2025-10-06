В Одесской области "Шахеды" попали в промышленный объект, возник пожар

В ночь на 6 октября российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Есть попадание в промышленный объект, возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Глава ОВА уточнил, что обошлось без жертв и разрушений.

По словам Кипера, несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание по территории гражданского промышленного объекта. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали работники ГСЧС.

"Враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области "Шахедами", - говорится в сообщении.

Атаки на Одессу и область

Одесса и область регулярно подвергается атакам российских войск с применением ударных дронов и ракет.

Так, ночью 2 октября оккупанты нанесли массированный удар по депо "Укрзализныци" в Одессе, тогда был ранен машинист поезда.

Также известно, что в результате российской атаки в Одесской области были уничтожены цех и склад одного из винодельческих предприятий.

На момент удара на заводе находились около 50 работников, однако всех успели эвакуировать. Пострадавших среди персонала тогда не было.

Еще раньше в результате вражеской атаки в Одесской области вспыхнул пожар в пяти торговых киосках.

В результате взрывов были повреждены здания гостиницы, отделений "Укрпочты" и "Укртелекома", дом культуры, центр предоставления админуслуг, а также несколько автомобилей.