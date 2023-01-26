На Одещині пролунав вибух: попередньо, є "приліт" (фото)
На Одещині вранці 26 січня під час масштабної повітряної загрози пролунав вибух. У регіоні помітили дим у небі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".
Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомляють, що у регіоні було зафіксовано "приліт". Проте наразі військова адміністрація області не підтвердила цієї інформації.
Фото: дим у небі над Одеською областю під час масштабної тривоги 26 січня (Суспільне)
Нагадаємо, по всій Україні з самого ранку оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.
У низці регіонів країни вже повідомили про збиття ворожих ракет. Зокрема, робота систем ППО тривають у Київській, Вінницькій, Одеській, Ніковлаївській та інших областях.
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