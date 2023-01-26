На Одещині пролунав вибух: попередньо, є "приліт" (фото)

На Одещині вранці 26 січня під час масштабної повітряної загрози пролунав вибух. У регіоні помітили дим у небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Одеса ".

Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомляють, що у регіоні було зафіксовано "приліт". Проте наразі військова адміністрація області не підтвердила цієї інформації.

Фото: дим у небі над Одеською областю під час масштабної тривоги 26 січня (Суспільне)