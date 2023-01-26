ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Одещині пролунав вибух: попередньо, є "приліт" (фото)

Новость на русском →
Одеська область, Четвер 26 січня 2023 09:50
На Одещині пролунав вибух: попередньо, є "приліт" (фото) Фото: на Одещині 26 січня пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На Одещині вранці 26 січня під час масштабної повітряної загрози пролунав вибух. У регіоні помітили дим у небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомляють, що у регіоні було зафіксовано "приліт". Проте наразі військова адміністрація області не підтвердила цієї інформації.

На Одещині пролунав вибух: попередньо, є &quot;приліт&quot; (фото)

Фото: дим у небі над Одеською областю під час масштабної тривоги 26 січня (Суспільне)

Нагадаємо, по всій Україні з самого ранку оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.

У низці регіонів країни вже повідомили про збиття ворожих ракет. Зокрема, робота систем ППО тривають у Київській, Вінницькій, Одеській, Ніковлаївській та інших областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса вибухи ракетный удар
NEWS
Ігнат про атаку на Україну: очікуємо понад 30 ракет
Ігнат про атаку на Україну: очікуємо понад 30 ракет
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла