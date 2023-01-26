ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області чути вибухи: працюють сили ППО

Новость на русском →
Київська область, Четвер 26 січня 2023 09:09
У Київській області чути вибухи: працюють сили ППО Фото: в Киевской области сработало ППО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Київській області вранці 26 січня під час масштабної повітряної тривоги спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київської ОВА.

"У Київській області працює ППО. Не ігноруйте небезпеку – залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Нічого не знімаємо та не публікуємо", - йдеться у повідомленні військової адміністрації.

Тим часом Telegram-канали повідомляють, що після збиття ракети над одним із населених пунктів області піднімається дим.

Нагадаємо, по всій Україні з самого ранку оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.

Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українські військові вже збили перші ворожі ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область вибухи ПВО ракетный удар
NEWS
Ігнат про атаку на Україну: очікуємо понад 30 ракет
Ігнат про атаку на Україну: очікуємо понад 30 ракет
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла