В Одесской области раздался взрыв: предварительно, есть "прилет" (фото)
В Одесской области утром 26 января во время масштабной воздушной угрозы прогремел взрыв. В регионе заметили поднимающийся в небо дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".
Тем временем в местных Telegram-каналах сообщают, что в регионе был зафиксирован "прилет". Однако в настоящее время военная администрация области не подтвердила эту информацию.
Фото: дым в небе над Одесской областью во время масштабной тревоги 26 января (Суспільне)
Напомним, по всей Украине с самого утра объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.
В ряде регионов страны уже сообщили о сбитии вражеских ракет. В частности, работа систем ПВО продолжаются в Киевской, Винницкой, Одесской, Никовлаевской и других областях.
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