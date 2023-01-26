В Одесской области раздался взрыв: предварительно, есть "прилет" (фото)

В Одесской области утром 26 января во время масштабной воздушной угрозы прогремел взрыв. В регионе заметили поднимающийся в небо дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Одеса ".

Тем временем в местных Telegram-каналах сообщают, что в регионе был зафиксирован "прилет". Однако в настоящее время военная администрация области не подтвердила эту информацию.

Фото: дым в небе над Одесской областью во время масштабной тревоги 26 января (Суспільне)