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В Одесской области раздался взрыв: предварительно, есть "прилет" (фото)

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Одесская область, Четверг 26 января 2023 09:50
В Одесской области раздался взрыв: предварительно, есть "прилет" (фото) Фото: в Одесской области 26 января раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Одесской области утром 26 января во время масштабной воздушной угрозы прогремел взрыв. В регионе заметили поднимающийся в небо дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".

Тем временем в местных Telegram-каналах сообщают, что в регионе был зафиксирован "прилет". Однако в настоящее время военная администрация области не подтвердила эту информацию.

В Одесской области раздался взрыв: предварительно, есть &quot;прилет&quot; (фото)

Фото: дым в небе над Одесской областью во время масштабной тревоги 26 января (Суспільне)

Напомним, по всей Украине с самого утра объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.

В ряде регионов страны уже сообщили о сбитии вражеских ракет. В частности, работа систем ПВО продолжаются в Киевской, Винницкой, Одесской, Никовлаевской и других областях.

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