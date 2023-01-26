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Росіяни атакують Україну ракетами: є перші збиття

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Київ, Четвер 26 січня 2023 08:40
Росіяни атакують Україну ракетами: є перші збиття Фото: українські військові збили ракети над Україною 26 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

Росія сьогодні, 26 січня, атакує Україну ракетами. Українські військові вже збили перші ворожі ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Є перші збиття ракет росіян", - зазначив він.

Єрмак також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

При цьому у Міністерстві оборони України закликали не публікувати у мережу роботу сил ППО, оскільки це допомагає ворогу.

"Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів. Не відправляйте ці кадри в будь-які телеграм-чати та боти", - попередили у Міноборони.

Росіяни атакують Україну ракетами: є перші збиття

Нагадаємо, по всій Україні від самого ранку оголошена масштабна повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну загрозу.

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