На Одещині після атаки РФ спалахнули склади з текстилем, є поранений (фото)

Попри активну роботу сил ППО, кілька безпілотників досягли цілей, спричинивши серйозні руйнування.

Як повідомили в ОВА, унаслідок влучань виникла масштабна пожежа на площі понад 5 тисяч квадратних метрів. Вогонь охопив кілька складських приміщень, де зберігалися тканини, одяг і пакувальні матеріали. Також згорів один автомобіль.

Фото: наслідки атаки дронів на Одеську область (t.me/dsns_telegram)

"Ліквідацію наслідків ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на об’єкті. Вогнеборці організували безперебійну подачу води з найближчих джерел", - зазначили в ДСНС.

До ліквідації наслідків було залучено 16 одиниць техніки та 56 рятувальників ДСНС, а також пожежні підрозділи Національної гвардії і добровольці.

Рятувальники продовжують роботи на місці події, усуваючи наслідки чергової ворожої атаки.