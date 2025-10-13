RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Одесской области после атаки РФ вспыхнули склады с текстилем, есть раненый (фото)

Фото: последствия атаки дронов на Одесскую область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 13 октября российские войска снова атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Одесской области. Известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и Одесскую ОГА.

Несмотря на активную работу сил ПВО, несколько беспилотников достигли целей, вызвав серьезные разрушения.

Как сообщили в ОВА, в результате попаданий возник масштабный пожар на площади более 5 тысяч квадратных метров. Огонь охватил несколько складских помещений, где хранились ткани, одежда и упаковочные материалы. Также сгорел один автомобиль.

Фото: последствия атаки дронов на Одесскую область (t.me/dsns_telegram)

"Ликвидацию последствий осложняла большая пожарная нагрузка и отсутствие противопожарного водоснабжения на объекте. Пожарные организовали бесперебойную подачу воды из ближайших источников", - отметили в ГСЧС.

К ликвидации последствий было привлечено 16 единиц техники и 56 спасателей ГСЧС, а также пожарные подразделения Национальной гвардии и добровольцы.

Спасатели продолжают работы на месте происшествия, устраняя последствия очередной вражеской атаки.

 

Обстрелы 13 октября

Вечером, 12 октября, российская армия запустила несколько групп ударных дронов. Вражеские беспилотники были замечены в разных регионах страны. Уже около двух ночи 13 октября, в Одесской области раздавались взрывы.

Также под дроновой атакой этой ночью оказался Харьков.

Война в УкраинеАтака дроновОдесса