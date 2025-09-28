На Одещині окупанти вдарили по винному заводу: в ОВА показали наслідки

Масований обстріл України

Росія понад 12 годин обстрілювала Україну. Наразі відомо про 4 загиблих та понад 70 поранених, серед яких двоє рятувальників.

Внаслідок атак Росії пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів по всій країні, включно з житловими будинками та медичними закладами.

Нагадаємо, окупанти завдали комбінованого удару, випустивши 643 цілі по Україні, з яких 595 дронів різних типів і 48 ракет. Протиповітряна оборона знешкодила 611 повітряних цілей.

Наразі відомо про чотирьох загиблих у Києві і 14 поранених. Більше про обстріл Києва - за посиланням.

