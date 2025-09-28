RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Одесской области оккупанты ударили по винному заводу: в ОВА показали последствия

Фото: в результате ночного удара РФ уничтожены производственные помещения винного завода (t.me/odeskaODA)
Автор: Савченко Юлія

Ночной дроновой удар РФ по Одесской области уничтожил цех и склад винного завода. Также поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

Российский удар нанес значительные повреждения производственным помещениям, уничтожена часть оборудования и продукции.

В момент атаки на рабочей смене завода было 50 работников. Их вовремя эвакуировали. Пострадавших среди персонала нет.

Кроме промышленных объектов, дроновой удар повредил крышу и остекление частного дома неподалеку.

На месте работают спасательные службы.

 

Фото: последствия удара по винному заводу (Одесская ОВА)

 

Массированный обстрел Украины

Россия более 12 часов обстреливала Украину. Известно о 4 погибших и более 70 раненых, среди которых двое спасателей.

В результате атак России повреждено более 100 гражданских объектов по всей стране, включая жилые дома и медицинские учреждения.

Напомним, оккупанты нанесли комбинированный удар, выпустив 643 цели по Украине, из которых 595 дронов различных типов и 48 ракет. Противовоздушная оборона обезвредила 611 воздушных целей.

Известно о четырех погибших в Киеве и 14 раненых. Больше об обстреле Киева - по ссылке.

Также в материале РБК-Украина смотрите репортаж с места удара по 5-этажке в Киеве.

