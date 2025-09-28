В Одесской области оккупанты ударили по винному заводу: в ОВА показали последствия

Массированный обстрел Украины

Россия более 12 часов обстреливала Украину. Известно о 4 погибших и более 70 раненых, среди которых двое спасателей.

В результате атак России повреждено более 100 гражданских объектов по всей стране, включая жилые дома и медицинские учреждения.

Напомним, оккупанты нанесли комбинированный удар, выпустив 643 цели по Украине, из которых 595 дронов различных типов и 48 ракет. Противовоздушная оборона обезвредила 611 воздушных целей.

Известно о четырех погибших в Киеве и 14 раненых. Больше об обстреле Киева - по ссылке.

Также в материале РБК-Украина смотрите репортаж с места удара по 5-этажке в Киеве.