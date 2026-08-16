На Одещині через повторний удар росіян зруйновані будинки, є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну військову адміністрацію .

На місці події продовжують працювати всі екстрені та профільні служби, а інформація щодо наслідків та стану поранених уточнюється.

За попередніми даними, ворожий реактивний БпЛА влучив у житловий сектор . Внаслідок вибуху повністю зруйновано два приватних будинки.

Атаки РФ 16 серпня

Нагадаємо, вдень 16 серпня російський реактивний дрон атакував передмістя Одеси. Ворожий БпЛА влучив у поштове відділення, розташоване в торговельному центрі.

Крім того, уніч на 16 серпня окупанти завдали балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки в Оболонському районі столиці спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні, поранено одну людину.

Також під час ракетного обстрілу столиці руйнувань зазнав книжковий ринок на Почайній. Через влучання частина торговельних рядів вигоріла вщент.