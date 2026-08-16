ua en ru
Вс, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На Одесчине из-за повторного удара россиян разрушены дома, есть раненые

16:40 16.08.2026 Вс
1 мин
Вражеский дрон попал прямо в жилой сектор
aimg Сергей Козачук
На Одесчине из-за повторного удара россиян разрушены дома, есть раненые Фото: в Одесской области из-за повторного удара россиян разрушены дома (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска повторно атаковали гражданскую инфраструктуру в Одесской области. В результате удара реактивного беспилотника разрушены дома, три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную военную администрацию.

Последствия повторной атаки

По предварительным данным, вражеский реактивный БпЛА попал в жилищный сектор. В результате взрыва полностью разрушены два частных дома.

Пока известно о трех пострадавших гражданских.

На месте происшествия продолжают работать все экстренные и профильные службы, а информация о последствиях и состоянии раненых уточняется.

Атаки РФ 16 августа

Напомним, днем 16 августа российский реактивный дрон атаковал пригород Одессы. Вражеский БПЛА попал в почтовое отделение, расположенное в торговом центре.

Кроме того, в ночь на 16 августа оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки в Оболонском районе столицы вспыхнул пожар в нежилом помещении, ранен один человек.

Также во время ракетных обстрелов столицы разрушений подвергся книжному рынку на Почайной. Из-за попадания часть торговых рядов выгорела дотла.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
РФ наращивает удары, а Украина готовит ответ: "Мадяр" назвал главные вызовы в войне
РФ наращивает удары, а Украина готовит ответ: "Мадяр" назвал главные вызовы в войне
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G