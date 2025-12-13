На Одещині через обстріли змінено рух поїздів: які рейси скасували

Зміни стосуються окремих напрямків між Одесою, Колосівкою, Подільськом та Роздільною.
Так, в неділю, 14 грудня, кілька приміських поїздів тимчасово не курсуватимуть, натомість пасажирам пропонують скористатися альтернативними рейсами, які залишаються у графіку.
Зокрема, 14 грудня тимчасово не курсуватимуть:
- №6401 Колосівка - Одеса-Головна;
- №6253 Подільськ - Одеса-Головна;
- №6208 Одеса-Головна - Роздільна 1;
- №6207 Роздільна 1 - Одеса-Головна.
Водночас для зручності пасажирів залізничники залишили низку альтернативних маршрутів, якими можна скористатися замість скасованих поїздів.
Серед них:
- №6408 Одеса-Головна - Колосівка;
- №6403 Маринівська - Колосівка - Одеса-Головна;
- №6255 Вапнярка - Подільськ - Одеса-Головна;
- №6270 Одеса-Застава-1 - Роздільна 1 - Подільськ;
- №6252 Одеса-Головна - Роздільна 1 - Вапнарка;
- №6201 Роздільна 1 - Одеса-Головна;
- №6255 Вапнярка - Роздільна 1 - Одеса-Головна.
Пасажирів просять заздалегідь планувати поїздки та перевіряти актуальний розклад руху приміських поїздів. Оновлена інформація доступна на офіційному сайті регіональної філії залізниці у розділі електропоїздів.
Залізничники наголошують, що зміни є вимушеними та спрямовані на безпеку руху й якнайшвидше відновлення стабільного сполучення в регіоні.