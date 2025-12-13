RU

Образование Деньги Изменения

В Одесской области из-за обстрелов изменено движение поездов: какие рейсы отменили

Иллюстративное фото: поезда Укрзализныци курсируют по измененному графику (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Из-за последствий вражеских обстрелов в Одесской области 14 декабря изменено движение пригородных поездов, а часть рейсов отменена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Изменения касаются отдельных направлений между Одессой, Колосовкой, Подольском и Раздельной.

Так, в воскресенье, 14 декабря, несколько пригородных поездов временно не будут курсировать, зато пассажирам предлагают воспользоваться альтернативными рейсами, которые остаются в графике.

В частности, 14 декабря временно не будут курсировать:

  • №6401 Колосовка - Одесса-Главная;
  • №6253 Подольск - Одесса-Главная;
  • №6208 Одесса-Главная - Раздельная 1;
  • №6207 Раздельная 1 - Одесса-Главная.

В то же время для удобства пассажиров железнодорожники оставили ряд альтернативных маршрутов, которыми можно воспользоваться вместо отмененных поездов.

Среди них:

  • №6408 Одесса-Главная - Колосовка;
  • №6403 Мариновская - Колосовка - Одесса-Главная;
  • №6255 Вапнярка - Подольск - Одесса-Главная;
  • №6270 Одесса-Застава-1 - Раздельная 1 - Подольск;
  • №6252 Одесса-Главная - Раздельная 1 - Вапнарка;
  • №6201 Раздельная 1 - Одесса-Главная;
  • №6255 Вапнярка - Раздельная 1 - Одесса-Главная.

Пассажиров просят заранее планировать поездки и проверять актуальное расписание движения пригородных поездов. Обновленная информация доступна на официальном сайте регионального филиала железной дороги в разделе электропоездов.

Железнодорожники отмечают, что изменения являются вынужденными и направлены на безопасность движения и скорейшее восстановление стабильного сообщения в регионе.

 

Удар по Одессе

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла массированный удар по югу Украины. В частности, российские войска ночью массированно атаковали гражданские и энергетические объекты в Одесской области. В частности, были повреждены энергетические объекты и жилые дома, один из них в историческом центре Одессы.

В результате удара утром 13 декабря в большей части Одессы отсутствовало тепло- и водоснабжение. По состоянию на вечер 13 декабря в Одессе до сих пор нет света и воды, город местами освещают только фары автомобилей и генераторы.

Начальник Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что уже удалось запитать 40 тысяч абонентов, но делать конкретные прогнозы еще рано.

Еще без света остался город Арциз в Одесской области - там электричества может не быть неделю.

УкрзализныцяОдессаРакетный удар