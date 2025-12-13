В Одесской области из-за обстрелов изменено движение поездов: какие рейсы отменили

Изменения касаются отдельных направлений между Одессой, Колосовкой, Подольском и Раздельной.

Так, в воскресенье, 14 декабря, несколько пригородных поездов временно не будут курсировать, зато пассажирам предлагают воспользоваться альтернативными рейсами, которые остаются в графике.

В частности, 14 декабря временно не будут курсировать:

№6401 Колосовка - Одесса-Главная;

№6253 Подольск - Одесса-Главная;

№6208 Одесса-Главная - Раздельная 1;

№6207 Раздельная 1 - Одесса-Главная.

В то же время для удобства пассажиров железнодорожники оставили ряд альтернативных маршрутов, которыми можно воспользоваться вместо отмененных поездов.

Среди них:

№6408 Одесса-Главная - Колосовка;

№6403 Мариновская - Колосовка - Одесса-Главная;

№6255 Вапнярка - Подольск - Одесса-Главная;

№6270 Одесса-Застава-1 - Раздельная 1 - Подольск;

№6252 Одесса-Главная - Раздельная 1 - Вапнарка;

№6201 Раздельная 1 - Одесса-Главная;

№6255 Вапнярка - Раздельная 1 - Одесса-Главная.

Пассажиров просят заранее планировать поездки и проверять актуальное расписание движения пригородных поездов. Обновленная информация доступна на официальном сайте регионального филиала железной дороги в разделе электропоездов.

Железнодорожники отмечают, что изменения являются вынужденными и направлены на безопасность движения и скорейшее восстановление стабильного сообщения в регионе.