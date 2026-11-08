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На Одещині через масовану атаку РФ на енергосистему виникли перебої зі світлом

22:30 08.11.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: РФ ударила по енергетиці Одещини (t.me/odeskaODA)

Одещина зазнала масованої ворожої атаки на енергетику, через що на півночі області фіксуються перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Фахівці компанії "ДТЕК Одеські електромережі" вже розпочали екстрені роботи з ліквідації наслідків ворожих ударів.

Попри постійні сигнали повітряної тривоги енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі жителів регіону.

Нагадаємо, що раніше росіяни завдали удару по місту, внаслідок чого в Одесі після атаки загинула людина, пошкоджено інфраструктуру.

Крім того, окупанти здійснили чергову ворожу атаку, під час якої Росіяни атакували склад продуктів у Одесі, спалахнула масштабна пожежа.

На тлі постійних руйнувань енергооб'єктів також повідомлялося, що "Укренерго" запроваджує жорсткі графіки відключення світла на 9 листопада.

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