На Одещині через масовану атаку РФ на енергосистему виникли перебої зі світлом

Нагадаємо, що раніше росіяни завдали удару по місту, внаслідок чого в Одесі після атаки загинула людина, пошкоджено інфраструктуру.

Крім того, окупанти здійснили чергову ворожу атаку, під час якої Росіяни атакували склад продуктів у Одесі, спалахнула масштабна пожежа.

На тлі постійних руйнувань енергооб'єктів також повідомлялося, що "Укренерго" запроваджує жорсткі графіки відключення світла на 9 листопада.