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В Одесской области из-за массированной атаки РФ на энергосистему возникли перебои со светом

22:30 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ ударила по энергетике Одесщины (t.me/odeskaODA)

Одещина подверглась массированной вражеской атаке на энергетику, из-за чего на севере области фиксируются перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВД Олега Кипера.

Специалисты компании "ДТЭК Одесские электросети" уже приступили к экстренным работам по ликвидации последствий вражеских ударов.

Несмотря на постоянные сигналы воздушной тревоги, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей региона.

Напомним, что ранее россияне нанесли удар по городу, в результате чего в Одессе после атаки погиб человек, повреждена инфраструктура.

Кроме того, кафиры совершили очередную вражескую атаку, во время которой Россияне атаковали состав продуктов в Одессе, вспыхнул масштабный пожар.

На фоне постоянных разрушений энергообъектов также сообщалось, что "Укрэнерго" вводит жесткие графики отключения света на 9 ноября.

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