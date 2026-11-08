В Одесской области из-за массированной атаки РФ на энергосистему возникли перебои со светом

Напомним, что ранее россияне нанесли удар по городу, в результате чего в Одессе после атаки погиб человек, повреждена инфраструктура.

Кроме того, кафиры совершили очередную вражескую атаку, во время которой Россияне атаковали состав продуктов в Одессе, вспыхнул масштабный пожар.

На фоне постоянных разрушений энергообъектов также сообщалось, что "Укрэнерго" вводит жесткие графики отключения света на 9 ноября.