"Укренерго" запроваджує жорсткі графіки: що буде зі світлом 9 листопада

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Як зазначили енергетики, завтра протягом доби, з 00:00 до 23:59, діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Крім того, у цей же час - з 00:00 до 23:59 - застосовуватимуться графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 4 черг.

"Через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли світло з'являється за графіком, споживайте його ощадливо", - наголосили в "Укренерго".