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"Укренерго" запроваджує жорсткі графіки: що буде зі світлом 9 листопада

21:25 08.11.2026 Нд
1 хв
aimg Сергій Козачук
"Укренерго" запроваджує жорсткі графіки: що буде зі світлом 9 листопада Фото: українців попереджають про графіки відключень світла (Getty Images)
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Частину областей України завтра, 9 листопада, очікують вимушені обмеження споживання через наслідки масованих атак РФ на енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначили енергетики, завтра протягом доби, з 00:00 до 23:59, діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Крім того, у цей же час - з 00:00 до 23:59 - застосовуватимуться графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 4 черг.

"Через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли світло з'являється за графіком, споживайте його ощадливо", - наголосили в "Укренерго".

Нагадаємо, що станом на ранок 8 листопада найскладніша ситуація зі світлом залишається у Дніпропетровській області. Крім того, через масовані атаки аварійні відключення запровадили у низці регіонів України.

Тим часом у Житомирі місцеві навчальні заклади тимчасово переводять школи на "дистанційку" через російський удар по котельні, тоді як лікарні продовжують функціонувати у штатному режимі.

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