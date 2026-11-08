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В Одесі після атаки загинула людина, пошкоджено інфраструктуру

00:08 08.11.2026 Нд
1 хв
aimg Катерина Коваль
В Одесі після атаки загинула людина, пошкоджено інфраструктуру Фото: рятувальники працюють на місці влучання (Getty Images)
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У ніч на 8 листопада ворог знову атакував Одесу. Загинула одна людина, пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську військову адміністрацію.

Внаслідок атаки загинула одна людина. В Одеській МВА висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

Також пошкоджено об'єкти інфраструктури.

У ніч на 4 листопада внаслідок російського влучання спалахнула пожежа в торговельному центрі. Попри повторні тривоги, рятувальники швидко загасили вогонь і не дали йому поширитися. Після удару ТЦ "Сім'я" тимчасово зачинився на відновлення.

Того ж дня ворог атакував дронами передмістя Одеси. Під удар потрапили склади на ринку “7-й кілометр”, де виготовляли взуття. За словами глави Одеської ОВА Олега Кіпера, там виникли пожежі та згоріли два автомобілі.

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