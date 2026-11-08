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Росіяни атакували склад продуктів у Одесі, спалахнула масштабна пожежа

10:14 08.11.2026 Нд
1 хв
aimg Марія Науменко
Росіяни атакували склад продуктів у Одесі, спалахнула масштабна пожежа Фото: рятувальник ДСНС ліквідовує наслідки російського обстрілу (facebook.com/DSNSKyiv)
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У неділю, 8 листопада, росіяни знову атакували Одесу. Унаслідок обстрілу загинула людина, а на складі продуктів спалахнула масштабна пожежа.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами Кіпера, вранці російські війська влучили у склад із продовольчими товарами. Цей об'єкт уже ставав ціллю ворожої атаки раніше. Після нового удару на території складу спалахнула масштабна пожежа.

За інформацією очільника ОВА, повідомлень про постраждалих унаслідок удару по складському приміщенню не надходило.

Крім того, під ударом опинилися адміністративна будівля та покинуте нежитлове приміщення. Також відомо про одного загиблого внаслідок російського обстрілу.

Наразі на місцях влучань триває ліквідація наслідків обстрілу. До робіт залучені відповідні служби.

Нагадаємо, 4 листопада російські війська тричі атакували ударними дронами складські приміщення на ринку "7-й кілометр" у передмісті Одеси. Унаслідок ударів виникли пожежі, знищено два автомобілі, одна людина постраждала.

Крім того, тієї ночі під удар потрапив торговельний центр, де спалахнула пожежа.

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