В Одесской области по 10 тревог в сутки: в ОВА раскрыли последствия атак с начала июля
За прошедшую неделю российские войска выпустили по Одесщине около 300 воздушных целей – в среднем 50-60 дронов и ракет в сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера.
Сколько целей летит в регион
Одещина находится под постоянными комбинированными ударами – россияне применяют ударные БпЛА и ракеты разных типов. Из-за плотности атак в регионе фиксируют не менее 10 воздушных тревог в сутки.
"Одесщина находится под постоянными комбинированными обстрелами вражеских БпЛА и ракет разных типов. В последние дни фиксируем по меньшей мере 10 воздушных тревог в сутки", - говорится в заявлении.
Сколько человек пострадало
Только за последние недели в результате российских атак в Одесской области погибли 18 человек, еще 69 получили ранения. Среди пострадавших – шестеро детей.
За это время враг направил на регион около 300 воздушных целей.
Напомним, только за последние дни россияне нанесли несколько громких ударов по Одесщине. Ночью против 16 июля в результате ракетной атаки на Одессу погибли два человека - среди них женщина, шедшая к укрытию в парке с детьми.
А 18 июля россияне снова массированно ударили по региону – под удар попало иностранное торговое судно.