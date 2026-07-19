В Одесской области по 10 тревог в сутки: в ОВА раскрыли последствия атак с начала июля

За прошедшую неделю российские войска выпустили по Одесщине около 300 воздушных целей – в среднем 50-60 дронов и ракет в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера.

Сколько целей летит в регион

Одещина находится под постоянными комбинированными ударами – россияне применяют ударные БпЛА и ракеты разных типов. Из-за плотности атак в регионе фиксируют не менее 10 воздушных тревог в сутки.

"Одесщина находится под постоянными комбинированными обстрелами вражеских БпЛА и ракет разных типов. В последние дни фиксируем по меньшей мере 10 воздушных тревог в сутки", - говорится в заявлении.

Сколько человек пострадало

Только за последние недели в результате российских атак в Одесской области погибли 18 человек, еще 69 получили ранения. Среди пострадавших – шестеро детей.

За это время враг направил на регион около 300 воздушных целей.