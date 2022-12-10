Одеса знеструмлена. Для відновлення електропостачання знадобиться більше часу

Для відновлення електропостачання в Одесі, що зазнала атаки вночі суботи, 10 грудня, знадобиться більше часу, ніж зазвичай.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Минулої ночі ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах області. Станом на зараз місто знеструмлено. Заживлено тільки об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції", - написав він.

За його словами, ситуація залишається важкою, однак контрольованою.

"На відновлювальні роботи потрібно більше часу, ніж зазвичай. Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Влада та комунальники працюють цілодобово. Ми вже відновлюємо зруйноване",- додав Тимошенко.