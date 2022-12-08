ua ru
Чт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Одесі повертають світло, але фіксують низку аварій через перенавантаження: що відомо

Новость на русском →
Одеса, Четвер 08 грудня 2022 11:49
Одесі повертають світло, але фіксують низку аварій через перенавантаження: що відомо Фото: Одесі повернули світло, але фіксують низку аварій через перенавантаження (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Одесі та Одеському районі енергетики почали повертати світло в будинки. Але через перенавантаження фіксується низка аварій в системах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської ОВА Антона Шалигайло.

"Енергетиками ДТЕК було виконано включення побутових споживачів Одеси та Одеського району. На жаль фіксуються випадки перенавантаження мереж, у зв'язку з чим виходять з ладу вимикачі, рубильники, автомати, наявні ситуації з горінням щитових та підстанцій. Про всі такі випадки ми інформовані", - розповів Шалигайло.

За його словами, бригади енергетиків вже працюють над їх усуненням та повернуть електроенергію в максимально короткий термін.

Нагадаємо, що 5 грудня в результаті масованого ракетного удару була пошкоджена енергетична інфраструктура Одеської області. Внаслідок чого мешканці регіону на довгий час залишилися без тепла, світла і зв'язку.

Додамо, вчора в Одеській ОВА анонсували, що вже 8 грудня в Одесі та сусідніх населених пунктах електропостачання повернуть на весь день. Оскільки це потрібно для роботи опалення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса енергетики Електроенергія
NEWS
Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на виробництво ракет в Росії
Кулеба закликав ЄС накласти жорсткі санкції на виробництво ракет в Росії
DAILY
"Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько "Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни