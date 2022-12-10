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Одесса обесточена. Для возобновления электроснабжения потребуется больше времени

Фото: для возобновления электроснабжения в Одессе потребуется больше времени (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Для восстановления электроснабжения в Одессе, подвергшейся атаке ночью субботы, 10 декабря, понадобится больше времени, чем обычно.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Минувшей ночью враг нанес удары по энергетическим объектам области. По состоянию на данный момент город обесточен. Заживлены только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддома, котельные и насосные станции", - написал он.

По его словам, ситуация остается тяжелой, но контролируемой.

"На восстановительные работы нужно больше времени, чем обычно. Просим с пониманием отнестись к ситуации, которая сложилась. Власть и коммунальщики работают круглосуточно. Мы уже восстанавливаем разрушенное", - добавил Тимошенко.

Как сообщалось, в Одессе 10 декабря выключили свет у всех потребителей. Причиной тому стали масштабы разрушений энергоинфраструктуры, нанесенные ударами вражеских дронов этой ночью.Позже мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о ситуации с водой и отоплением из-за отсутствия света в городе.

До этого, российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.

Напомним, что утром в Одессе сообщали о массовых авариях в системах из-за напряжения, которое произошло вследствие возвращения электрики в дома.

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ОдессаЭлектроэнергияОфис президентаенергетики