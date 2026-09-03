Нічний обстріл Одеси: кількість постраждалих зросла, серед них діти (фото)

В Одесі зросла кількість постраждалих вналісдок удару росіян в ніч на 3 вересня. Таким чином поранених вже 17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Олеської МВА Сергія Лисака в Telegram.

"Ліквідація наслідків атаки триває. На місці працюють комунальні та всі відповідні служби. Розгорнуті оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та консультації", - додали в адміністрації.

Відомо, що в результаті пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового житлового будинку, а також автівки. Триває фіксація руйнувань.

Атаки на Одесу

Нагадаємо, в ніч проти 3 вересня РФ вчергове атакували Одесу. Ворог влучив в багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали люди.

Перед цим, в ніч на 2 вересня, росіяни завдали комбінованого удару по Одесі, застосувавши дрони, балістичну зброю та інші засоби. У результаті атак було пошкоджено багатоповерхівку, офісні будівлі, навчальні заклади та навіть АЗС.

Також ми писали, що 1 вересня окупанти атакували в Одесі об’єкти енергетики та цивільні об’єкти.