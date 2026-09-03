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Нічний обстріл Одеси: кількість постраждалих зросла, серед них діти (фото)

08:21 03.09.2026 Чт
1 хв
Пострадаждали троє дітей
aimg Юлія Маловічко
Нічний обстріл Одеси: кількість постраждалих зросла, серед них діти (фото) Фото: місто опиниось рвд атакою дронів (ДСНС України)
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В Одесі зросла кількість постраждалих вналісдок удару росіян в ніч на 3 вересня. Таким чином поранених вже 17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Олеської МВА Сергія Лисака в Telegram.

Як відомо, ворог влучив у багатоповерхівку.

"Внаслідок нічної ворожої атаки постраждали 17 людей, серед них - троє дітей. Усім надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в результаті пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового житлового будинку, а також автівки. Триває фіксація руйнувань.

"Ліквідація наслідків атаки триває. На місці працюють комунальні та всі відповідні служби. Розгорнуті оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та консультації", - додали в адміністрації.

Атаки на Одесу

Нагадаємо, в ніч проти 3 вересня РФ вчергове атакували Одесу. Ворог влучив в багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали люди.

Перед цим, в ніч на 2 вересня, росіяни завдали комбінованого удару по Одесі, застосувавши дрони, балістичну зброю та інші засоби. У результаті атак було пошкоджено багатоповерхівку, офісні будівлі, навчальні заклади та навіть АЗС.

Також ми писали, що 1 вересня окупанти атакували в Одесі об’єкти енергетики та цивільні об’єкти.

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