Одесса подверглась утренней атаке: есть пострадавшие и погибший
Утро 4 сентября в Одессе началось с вражеской атаки - в результате удара погиб человек, еще трое пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.
По словам Лисака, сначала было известно о трех пострадавших, которым сразу оказали необходимую помощь.
В одном из районов города повреждены жилые дома и автомобили.
Впоследствии стало известно, что в результате утренней атаки погиб человек. Глава ГВА выразил соболезнования родным и близким погибшего.
На месте работают все соответствующие службы - идет обследование территории и фиксация последствий удара. Для помощи пострадавшим развернули оперативный штаб.
В ночь на 3 сентября россияне снова ударили по городу - количество пострадавших возросло до 17 , среди них трое детей. В то же утро враг попал в высотку, в результате чего пострадали 8 человек.
Днем ранее, в ночь на 2 сентября, Одесса также получила массированный удар - тогда повредили высотку, разрушили офисы и учебные заведения, в городе возникли проблемы со светом, а среди пострадавших был ребенок.