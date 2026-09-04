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Британія та Франція обговорили виробництво ракет SCALP в Україні

01:23 04.09.2026 Пт
2 хв
Йшлось про налагодження ліній складання потрібних ЗСУ ракет
aimg Пилип Бойко
Британія та Франція обговорили виробництво ракет SCALP в Україні Фото: прем'єр Великобританії Бернем та президент Франції Макрон (GettyImages)
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Велика Британія та Франція обговорили подальшу співпрацю у сфері оборонного виробництва в Україні. Серед питань, які порушили під час зустрічі, було створення українських ліній складання ракет великої дальності SCALP/Storm Shadow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Великої Британії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі в Лондоні обговорили подальші кроки щодо виробництва ракет SCALP в Україні. Лідери також погодилися, що країнам важливо продовжувати спільну роботу для захисту своїх спільних інтересів.

SCALP - французька версія британської ракети Storm Shadow. Обидві системи використовують спільні французькі та британські технології.

Таким чином, йдеться не просто про постачання готових ракет Україні, а про подальше розширення співпраці у сфері їх виробництва безпосередньо на українській території.

Британія вже погодилася передати технологію

Питання виробництва ракет в Україні стало одним із пунктів обговорення після заяви Бернема під час його візиту до Києва 24 серпня.

Тоді британський прем'єр повідомив, що Лондон схвалив рішення поділитися з Україною технологією виробництва Storm Shadow. Під час зустрічі в Лондоні Бернем і Макрон також підбили підсумки засідання "коаліції охочих", яке минулого тижня відбулося в Києві.

Контекст новини

Раніше РБК-Україна поговорила з представниками оборонної галузі про те, скільки часу може зайняти запуск такого виробництва та чи готова до цього українська оборонна промисловість.

Також авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський пояснив РБК-Україна, чи реалістично збирати Storm Shadow та SCALP в нашій державі.

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