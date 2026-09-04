Британія та Франція обговорили виробництво ракет SCALP в Україні
Велика Британія та Франція обговорили подальшу співпрацю у сфері оборонного виробництва в Україні. Серед питань, які порушили під час зустрічі, було створення українських ліній складання ракет великої дальності SCALP/Storm Shadow.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Великої Британії.
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі в Лондоні обговорили подальші кроки щодо виробництва ракет SCALP в Україні. Лідери також погодилися, що країнам важливо продовжувати спільну роботу для захисту своїх спільних інтересів.
SCALP - французька версія британської ракети Storm Shadow. Обидві системи використовують спільні французькі та британські технології.
Таким чином, йдеться не просто про постачання готових ракет Україні, а про подальше розширення співпраці у сфері їх виробництва безпосередньо на українській території.
Британія вже погодилася передати технологію
Питання виробництва ракет в Україні стало одним із пунктів обговорення після заяви Бернема під час його візиту до Києва 24 серпня.
Тоді британський прем'єр повідомив, що Лондон схвалив рішення поділитися з Україною технологією виробництва Storm Shadow. Під час зустрічі в Лондоні Бернем і Макрон також підбили підсумки засідання "коаліції охочих", яке минулого тижня відбулося в Києві.
Контекст новини
Раніше РБК-Україна поговорила з представниками оборонної галузі про те, скільки часу може зайняти запуск такого виробництва та чи готова до цього українська оборонна промисловість.
Також авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський пояснив РБК-Україна, чи реалістично збирати Storm Shadow та SCALP в нашій державі.