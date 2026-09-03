Росія влучила у висотку в Одесі, постраждали 8 людей
Росіяни в ніч проти 3 вересня вчергове атакували Одесу. Ворог влучив в багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської МВА Сергія Лисака.
"Ворожа атака на Одесу. Пошкоджена багатоповерхівка. Деталі зʼясовуємо", - йшлося у повідомленні о 01:40.
Пізніше Сергій Лисак уточнив, що станом на 02:28 відомо про 8 постраждалих людей у багатоповерхівці, по якій поцілили росіяни.
Він додав, що всі відповідні служби на місці, і людям надають необхідну допомогу.
Обстріли Одеси
Нагадаємо, в ніч на 2 вересня росіяни завдали комбінованого удару по Одесі, застосувавши дрони, балістичну зброю та інші засоби. У результаті атак було пошкоджено багатоповерхівку, офісні будівлі, навчальні заклади та навіть АЗС.
Також ми писали, що 1 вересня російські окупанти атакували в Одесі об’єкти енергетики та цивільні об’єкти.
Крім того, ввечері 31 серпня ворог завдав ударів по Одеській ТЕЦ, що входить до "Групи Нафтогаз". В результаті обстрілу на підприємстві було пошкоджено обладнання.