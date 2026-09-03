Росія влучила у висотку в Одесі, постраждали 8 людей

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Росіяни в ніч проти 3 вересня вчергове атакували Одесу. Ворог влучив в багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської МВА Сергія Лисака.