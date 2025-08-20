ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Одеса побила рекорди за цінами на житло: скільки зараз коштують квартири

Одеса, Середа 20 серпня 2025 18:09
UA EN RU
Одеса побила рекорди за цінами на житло: скільки зараз коштують квартири Які зараз ціни на нерухомість в Одесі (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В Одесі за останні пів року зросла вартість усіх видів нерухомості. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири - на 15%. Це один із найвищих стрибків ціни в Україні за цей період.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Які ціни на вторинному ринку

Зараз Одеса посідає 9 місце у рейтингу найдорожчих квартир на вторинному ринку. Разом із тим протягом останнього періоду вартість нерухомості тут різко зростає. За темпами подорожчання "однушок" Одеса поступається лише Рівному, де таке жило зросло у ціні на 16%.

Ціна на житло:

  • однокімнатні квартири - 44 тисячі доларів, вартість зросла на 15%;
  • двокімнатні - 63 тисячі доларів, ціни підскочили на 11%;
  • трикімнатні - 85 тисяч доларів, квартири подорожчали на 13%.

Зазначимо, що вартість житла залежить від району його розташування. Найдорожчі квартири у Приморському та Київському районах. Найдешевші - Хаджибейському та Пересипському.

Опитування ЛУН показало, що 29% респондентів вважають, що ціна на вторинному ринку найближчим часом зросте, 46% - що вартість знизиться, 25% - залишиться незмінною.

В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру в Одесі, треба відкладати усю зарплату протягом 6,3 року. На двокімнатну - 9,2 року, трикімнатну - 12,3 року.

Одеса побила рекорди за цінами на житло: скільки зараз коштують квартириЦіни на вторинному ринку Одеси (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштує житло у новобудовах

Вартість житла у новобудовах Одеси зросла на 10%. За темпом подорожчання первинки місто поступилось лише Житомиру, де показник за останні пів року становить 11%.

Зараз в Одесі "квадрат" у новобудові в середньому коштує 1 090 доларів, втім вартість залежить від класу житла:

  • економ - 700 доларів, ціна знизилась на 12%;
  • комфорт - 900 доларів, вартість зросла на 8%;
  • бізнес - 1 100 доларів, "квадрат" подорожчав на 12%;
  • преміум - 1 690 доларів.

Так само як і на вторинному ринку, найдорожчі квартири у Приморському та Київському районах. Найдешевші - Хаджибейському та Пересипському.

За даними опитування ЛУН, 40% покупців вважають, що новобудови знову подорожчають, 28% - що подешевшають, а 33% - що вартість первинки не зміниться найближчим часом.

Додамо, що зараз в Одесі у продажу 73 новобудови. 47 забудовників надають розтермінування, у 12 можна придбати житло за іпотечною програмою "єОселя", в 1 - взяти у кредит.

Одеса побила рекорди за цінами на житло: скільки зараз коштують квартириЦіни на житло у новобудовах Одеси (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість оренди квартир

Оренда в Одесі також б'є рекорди. За останні пів року різко подорожчали всі види квартир на 50-70%.

За скільки здають житло:

  • однокімнатні квартири - 12 тисяч гривень, подорожчання становить 50%;
  • двокімнатні - 16 тисяч гривень, ціна зросла на 52%;
  • трикімнатні - 27 тисяч гривень, вартість піднялась на 70%.

В середньому одесити витрачають 50% зарплати на оренду однокімнатної квартири, 67% - на двокімнатну, 112% - на трикімнатну.

Одеса побила рекорди за цінами на житло: скільки зараз коштують квартириЦіни на оренду житла в Одесі (скриншот сайту ЛУН)

Читайте також про те, що різниця у вартості житла між регіонами України колосальна. У Києві, Львові та Ужгороді ціни на квартири залишаються рекордними - за "однушку" просять понад 63 тисячі доларів. Натомість у прифронтових містах, як-от Херсон чи Запоріжжя ціни за аналогічне житло стартують від 15 тисяч доларів.

Раніше ми ділились бліц-інтерв'ю із бред та бізнес директором ЛУН Денисом Суділковським про те, що відбувається із цінами на ринку нерухомості, чи повернувся попит до довоєнного рівня та що буде з вартістю квадратного метра до кінця року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Ціни в Україні
Новини
Крилаті ракети, "Кинджали" і не тільки: головне про масовану атаку РФ по Україні цієї ночі
Крилаті ракети, "Кинджали" і не тільки: головне про масовану атаку РФ по Україні цієї ночі
Аналітика
Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні