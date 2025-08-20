Одесса побила рекорды по ценам на жилье: сколько сейчас стоят квартиры

В Одессе за последние полгода выросла стоимость всех видов недвижимости. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры - на 15%. Это один из самых высоких скачков цены в Украине за этот период.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Какие цены на вторичном рынке

Сейчас Одесса занимает 9 место в рейтинге самых дорогих квартир на вторичном рынке. Вместе с тем в течение последнего периода стоимость недвижимости здесь резко возрастает. По темпам подорожания "однушек" Одесса уступает только Ровно, где такое жилье выросло в цене на 16%.

Цена на жилье:

однокомнатные квартиры - 44 тысячи долларов, стоимость выросла на 15%;

двухкомнатные - 63 тысячи долларов, цены подскочили на 11%;

трехкомнатные - 85 тысяч долларов, квартиры подорожали на 13%.

Отметим, что стоимость жилья зависит от района его расположения. Самые дорогие квартиры в Приморском и Киевском районах. Самые дешевые - Хаджибейском и Пересипском.

Опрос ЛУН показал, что 29% респондентов считают, что цена на вторичном рынке в ближайшее время вырастет, 46% - что стоимость снизится, 25% - останется неизменной.

В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Одессе, надо откладывать всю зарплату в течение 6,3 года. На двухкомнатную - 9,2 года, трехкомнатную - 12,3 года.

Цены на вторичном рынке Одессы (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит жилье в новостройках

Стоимость жилья в новостройках Одессы выросла на 10%. По темпам подорожания первички город уступил только Житомиру, где показатель за последние полгода составляет 11%.

Сейчас в Одессе "квадрат" в новостройке в среднем стоит 1 090 долларов, но стоимость зависит от класса жилья:

эконом - 700 долларов, цена снизилась на 12%;

комфорт - 900 долларов, стоимость выросла на 8%;

бизнес - 1 100 долларов, "квадрат" подорожал на 12%;

премиум - 1 690 долларов.

Так же как и на вторичном рынке, самые дорогие квартиры в Приморском и Киевском районах. Самые дешевые - Хаджибейском и Пересипском.

По данным опроса ЛУН, 40% покупателей считают, что новостройки снова подорожают, 28% - что подешевеют, а 33% - что стоимость первички не изменится в ближайшее время.

Добавим, что сейчас в Одессе в продаже 73 новостройки. 47 застройщиков предоставляют рассрочку, в 12 можно приобрести жилье по ипотечной программе "єОселя", в 1 - взять в кредит.

Цены на жилье в новостройках Одессы (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость аренды квартир в Одессе

Аренда в Одессе тоже бьет рекорды. За последние полгода резко подорожали все виды квартир на 50-70%.

За сколько сдают жилье:

однокомнатные квартиры - 12 тысяч гривен, подорожание составляет 50%;

двухкомнатные - 16 тысяч гривен, цена выросла на 52%;

трехкомнатные - 27 тысяч гривен, стоимость поднялась на 70%.

В среднем одесситы тратят 50% зарплаты на аренду однокомнатной квартиры, 67% - на двухкомнатную, 112% - на трехкомнатную.

Цены на аренду жилья в Одессе (скриншот сайта ЛУН)