ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Одесса побила рекорды по ценам на жилье: сколько сейчас стоят квартиры

Одесса, Среда 20 августа 2025 18:09
UA EN RU
Одесса побила рекорды по ценам на жилье: сколько сейчас стоят квартиры Какие сейчас цены на недвижимость в Одессе (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Одессе за последние полгода выросла стоимость всех видов недвижимости. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры - на 15%. Это один из самых высоких скачков цены в Украине за этот период.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Какие цены на вторичном рынке

Сейчас Одесса занимает 9 место в рейтинге самых дорогих квартир на вторичном рынке. Вместе с тем в течение последнего периода стоимость недвижимости здесь резко возрастает. По темпам подорожания "однушек" Одесса уступает только Ровно, где такое жилье выросло в цене на 16%.

Цена на жилье:

  • однокомнатные квартиры - 44 тысячи долларов, стоимость выросла на 15%;
  • двухкомнатные - 63 тысячи долларов, цены подскочили на 11%;
  • трехкомнатные - 85 тысяч долларов, квартиры подорожали на 13%.

Отметим, что стоимость жилья зависит от района его расположения. Самые дорогие квартиры в Приморском и Киевском районах. Самые дешевые - Хаджибейском и Пересипском.

Опрос ЛУН показал, что 29% респондентов считают, что цена на вторичном рынке в ближайшее время вырастет, 46% - что стоимость снизится, 25% - останется неизменной.

В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Одессе, надо откладывать всю зарплату в течение 6,3 года. На двухкомнатную - 9,2 года, трехкомнатную - 12,3 года.

Одесса побила рекорды по ценам на жилье: сколько сейчас стоят квартирыЦены на вторичном рынке Одессы (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит жилье в новостройках

Стоимость жилья в новостройках Одессы выросла на 10%. По темпам подорожания первички город уступил только Житомиру, где показатель за последние полгода составляет 11%.

Сейчас в Одессе "квадрат" в новостройке в среднем стоит 1 090 долларов, но стоимость зависит от класса жилья:

  • эконом - 700 долларов, цена снизилась на 12%;
  • комфорт - 900 долларов, стоимость выросла на 8%;
  • бизнес - 1 100 долларов, "квадрат" подорожал на 12%;
  • премиум - 1 690 долларов.

Так же как и на вторичном рынке, самые дорогие квартиры в Приморском и Киевском районах. Самые дешевые - Хаджибейском и Пересипском.

По данным опроса ЛУН, 40% покупателей считают, что новостройки снова подорожают, 28% - что подешевеют, а 33% - что стоимость первички не изменится в ближайшее время.

Добавим, что сейчас в Одессе в продаже 73 новостройки. 47 застройщиков предоставляют рассрочку, в 12 можно приобрести жилье по ипотечной программе "єОселя", в 1 - взять в кредит.

Одесса побила рекорды по ценам на жилье: сколько сейчас стоят квартирыЦены на жилье в новостройках Одессы (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость аренды квартир в Одессе

Аренда в Одессе тоже бьет рекорды. За последние полгода резко подорожали все виды квартир на 50-70%.

За сколько сдают жилье:

  • однокомнатные квартиры - 12 тысяч гривен, подорожание составляет 50%;
  • двухкомнатные - 16 тысяч гривен, цена выросла на 52%;
  • трехкомнатные - 27 тысяч гривен, стоимость поднялась на 70%.

В среднем одесситы тратят 50% зарплаты на аренду однокомнатной квартиры, 67% - на двухкомнатную, 112% - на трехкомнатную.

Одесса побила рекорды по ценам на жилье: сколько сейчас стоят квартирыЦены на аренду жилья в Одессе (скриншот сайта ЛУН)

Читайте также о том, что разница в стоимости жилья между регионами Украины колоссальная. В Киеве, Львове и Ужгороде цены на квартиры остаются рекордными - за "однушку" просят более 63 тысяч долларов. Зато в прифронтовых городах, например Херсон или Запорожье цены за аналогичное жилье стартуют от 15 тысяч долларов.

Ранее мы делились блиц-интервью с бред и бизнес директором ЛУН Денисом Судилковским о том, что происходит с ценами на рынке недвижимости, вернулся ли спрос к довоенному уровню и что будет со стоимостью квадратного метра до конца года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Цены в Украине
Новости
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
"Освобождаем украинскую территорию". Сырский рассказал о самых горячих направлениях на востоке
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме