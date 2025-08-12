ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нерухомість в Україні: де житло коштує "копійки", а де - сотні тисяч доларів

Вівторок 12 серпня 2025 16:54
UA EN RU
Нерухомість в Україні: де житло коштує "копійки", а де - сотні тисяч доларів Скільки коштує житло в Україні (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Різниця у вартості житла між регіонами України колосальна. У Києві, Львові та Ужгороді ціни на квартири залишаються рекордними - за "однушку" просять понад 63 тисячі доларів. Натомість у прифронтових містах, як-от Херсон чи Запоріжжя ціни за аналогічне житло стартують від 15 тисяч доларів.

В інтерв'ю РБК-Україна розпитало бренд та бізнес директора ЛУН Дениса Суділковського про ціни на нерухомість у різних регіонах.

Де найвищі ціни на нерухомість

"У топі найдорожчих міст - Київ, Львів та Ужгород. Купівля: у Львові найдорожчі 1-кімнатні квартири, у Києві - дво- та трикімнатні. Ужгород - на третьому місці", - каже експерт.

Ціни на купівлю житла:

  • Київ: 1-кімнатні - 65 тисяч доларів, 2-кімнатні - 100 тисяч, 3-кімнатні - 150 тисяч;
  • Львів: 1-кімнатні - 64 700 доларів, 2-кімнатні - 93 тисячі, 3-кімнатні - 117 тисяч;
  • Ужгород: 1-кімнатні - 63 тисячі доларів, 2-кімнатні - 90 тисяч, 3-кімнатні - 110 тисяч.

"Найдорожча оренда: Ужгород - лідер серед 1-кімнатних (понад 18,5 тис. грн/міс), далі Львів (~17 тис.) та Київ (~16,5 тис.). Для 2- та 3-кімнатних квартир першість утримує Київ. Саме захід України і столиця демонструють найвищі ціни через стійкий попит", - зазначає Суділковський.

Нерухомість в Україні: де житло коштує &quot;копійки&quot;, а де - сотні тисяч доларівЦіни на вторинному ринку в Україні (скриншот сайту ЛУН)

Де найдешевше житло, і чи є на нього попит

"Найнижчі ціни - у прифронтових регіонах. У Херсоні, Миколаєві, Сумах і Запоріжжі, Харкові 1-кімнатні квартири можна орендувати за 4-5 тис. грн/міс", - говорить експерт.

Ціни на купівлю житла:

  • Херсон: 1-кімнатні - 15 доларів, 2-кімнатні - 23 тисяч, 3-кімнатні - 27 200 тисяч;
  • Миколаїв: 1-кімнатні - 20 тисяч доларів, 2-кімнатні - 30 тисяч, 3-кімнатні - 42 тисячі;
  • Суми: 1-кімнатні - 21 тисяча доларів, 2-кімнатні - 30 600 тисяч, 3-кімнатні - 35 тисяч;
  • Запоріжжя: 1-кімнатні - 16 500 доларів, 2-кімнатні - 23 200, 3-кімнатні - 34 900 тисяч;
  • Харків: 1-кімнатні - 22 тисячі доларів, 2-кімнатні - 37 тисяч, 3-кімнатні - 50 тисяч;

"Різке падіння пов’язане з відтоком населення, небезпекою та відсутністю інвесторів. Навіть у Харкові середня ціна зараз нижча, ніж у західних регіонах. У Херсоні квартиру можна купити за 2,8 річних зарплати, тоді як у Львові потрібно майже 10 років", - додає Суділковський.

Читайте також про те, що ринок нерухомості у 2025 році зберігає стабільність: попит на оренду високий, а купівельна активність на вторинці досягла 70-80% довоєнного рівня. Очікуваного обвалу цін на первинку так і не сталося.

Раніше ми писали про те, що у першій половині 2025 року вторинний ринок житла в Україні демонструє переважне зростання цін. Найдорожчими залишаються квартири у Києві, Львові, Вінниці, Ужгороді, Одесі та Івано-Франківську. Водночас найбільший приріст цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано у Харкові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни в Україні
Новини
ЗСУ спростували чутки про прорив росіян біля Покровська та Добропілля
ЗСУ спростували чутки про прорив росіян біля Покровська та Добропілля
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа