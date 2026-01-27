ua en ru
Одесса под обстрелом врага: есть пострадавшие и разрушения

Одесса, Вторник 27 января 2026 03:32
Одесса под обстрелом врага: есть пострадавшие и разрушения Фото: ГСЧС (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 27 января Россия продолжила обстрел мирных украинских городов, и в этот раз налет ударных дронов произошел на Одессу и Одесскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в сети Telegram.

Сообщается, что в результате вражеской атаки по Одессе зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов, а также территории строительной площадки.

По предварительной информации, ранения получила женщина — ее с осколочными травмами доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают помощь. Еще одну женщину удалось деблокировать из поврежденного помещения, ее состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Также известно, что в районе попадания дрона в близлижащих жилых домах повылетали окна.

В местных группах и пабликах очевидцы сообщают, что некоторых микрорайонах Одессы пропало электричество.

Удары по Украине: что известно

В результате ракетного удара по Харькову и области, нанесенного 26 января, были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением, есть пострадавшие. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и глава Чугуева Галина Минаевая в Telegram.

По предварительным данным, в Харькове в результате обстрела пострадал один человек, позже стало известно еще об одном раненом. В Индустриальном районе города повреждены жилые многоэтажные дома и школы, местные жители сообщают о перебоях с водой, электроэнергией и отоплением.

Также из-за технических причин временно приостанавливалось движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям метрополитена, а станция "Академика Павлова" была закрыта для пассажиров.

В Харьковской области в результате ударов по объектам критической инфраструктуры без света остались несколько населенных пунктов, включая Чугуев; масштабы повреждений уточняются.

Напоминаем, что в Кривом Роге продолжают устранять последствия удара вражеского дрона по жилому дому: беспилотник типа "Шахед" попал в многоэтажку, после чего были развернуты пункты помощи для жителей и организовано временное расселение пострадавших из-за низкой температуры воздуха

