Одеса під обстрілами: енергетики ДТЕК працювали в новорічну ніч, щоб відновити світло

Ворог пошкодив десятки об’єктів

У грудні російські обстріли зруйнували 10 підстанцій області. Загалом у 2025 році зафіксовано 25 атак на енергооб’єкти, включно з двома новими випадками 31 грудня.

Робота без вихідних

Незважаючи на пошкодження, енергетики працюють цілодобово, щоб відновити електропостачання в оселях одеситів.

"Не все вдається, але ми не відступимося", - зазначають у ДТЕК.

Вітання з Новим роком

Команда компанії привітала українців і побажала миру, тепла та світла, наголосивши: "І знаємо, що так буде. Слава Україні!"