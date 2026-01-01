Одесса под обстрелами: энергетики ДТЭК работали в новогоднюю ночь, чтобы восстановить свет

Враг повредил десятки объектов

В декабре российские обстрелы разрушили 10 подстанций области. Всего в 2025 году зафиксировано 25 атак на энергообъекты, включая два новых случая 31 декабря.

Работа без выходных

Несмотря на повреждения, энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение в домах одесситов.

"Не все удается, но мы не отступимся", - отмечают в ДТЭК.

Поздравление с Новым годом

Команда компании поздравила украинцев и пожелала мира, тепла и света, подчеркнув: "И знаем, что так будет. Слава Украине!"