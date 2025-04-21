Одеса під масованою атакою російських дронів: у місті лунають вибухи

Близько 22:00 Повітряні сили попередили жителів Одеси про загрозу атаки російських дронів.

"Одеська область - загроза застосування ударних БпЛА!", - повідомили Повітряні сили.

Пізніше попередження повторилося. О 22:28 у відомстві зазначили, що Росія запускає дрони з Чорного моря.

"У вашому напрямку ворожі БпЛА з акваторії Чорного моря. Перебувайте в укриттях!", - закликали одеситів.

Мер міста Геннадій Труханов теж застеріг містян і попросив залишатися в укриттях.

"В місті лунають вибухи! Триває масована атака ворожих БпЛА. Прошу усіх жителів міста знаходитися в безпечних місцях", - попередив Труханов.

Місцеві пабліки пишуть, що над містом було помічено близько 25 "Шахедів". Також повідомляють, що після вибухів розпочалася велика пожежа.

Обстріли Одеси та Одеської області

Нагадаємо, ввечері, 18 квітня, Одеська область зазнала ворожого комбінованого повітряного удару. Для атаки по регіону російські загарбники застосували балістику та крилаті ракети.

В результаті ворожого обстрілу виникли пожежі, руйнувань зазнали фермерські господарства.

Тоді ж вночі в Одесі пролунали вибухи на тлі масованої дронової атаки з боку російських окупантів. У мережі писали про роботу ППО у місті.