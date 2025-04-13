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В Одесі пролунали вибухи під час атаки дронів

Неділя 13 квітня 2025 22:16
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В Одесі пролунали вибухи під час атаки дронів Фото: людей закликали бути в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 13 квітня, в Одесі пролунали звуки вибухів. Місто атакують ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Геннадія Труханова в канал Повітряних сил ЗСУ.

"В місті чутно вибухи!", - написав Труханов о 22:07, закликавши перед цим мешканців бути в укриттях.

Через кілька хвилин після повідомленні, в Одесі знову пролунали вибухи.

В Одесі пролунали вибухи під час атаки дронів

Перед цим військові попереджали, що з Чорного моря в напрямку Одеської та Миколаївської областей летить група ворожих дронів. Станом на 22:11 стало відомо, що безпілотники вже перебувають в районі міста.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:16 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Полтавській та частинах Вінницької та Кіровоградської областей.

В Одесі пролунали вибухи під час атаки дронів

Нагадаємо, що в ніч на 12 квітня в Одесі теж було чути вибухи на тлі атаки "Шахедів". Мер міста уточнював, що ворог намагався атакувати Київський і Пересипський райони.

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