Одесса под массированной атакой российских дронов: в городе раздаются взрывы

Поздно вечером 21 апреля российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами. В городе прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра города Геннадия Труханова.
Около 22:00 Воздушные силы предупредили жителей Одессы об угрозе атаки российских дронов.
"Одесская область - угроза применения ударных БпЛА!", - сообщили Воздушные силы.
Позже предупреждение повторилось. В 22:28 в ведомстве отметили, что Россия запускает дроны из Черного моря.
"В вашем направлении вражеские БпЛА из акватории Черного моря. Находитесь в укрытиях!", - призвали одесситов.
Мэр города Геннадий Труханов тоже предостерег горожан и попросил оставаться в укрытиях.
"В городе раздаются взрывы! Продолжается массированная атака вражеских БпЛА. Прошу всех жителей города находиться в безопасных местах", - предупредил Труханов.
Местные паблики пишут, что над городом было замечено около 25 "Шахедов". Также сообщают, что после взрывов начался большой пожар.
Напомним, вечером, 18 апреля, Одесская область подверглась вражескому комбинированному воздушному удару. Для атаки по региону российские захватчики применили баллистику и крылатые ракеты.
В результате вражеского обстрела возникли пожары, разрушениям подверглись фермерские хозяйства.
Тогда же ночью в Одессе прогремели взрывы на фоне массированной дроновой атаки со стороны российских оккупантов. В сети писали о работе ПВО в городе.
Ранее, 16 апреля, Одессу в очередной раз атаковали ударные БпЛА российской армии. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате той атаки беспилотников были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.
Также в воскресенье вечером, 13 апреля, в Одессе раздались звуки взрывов на фоне вражеской атаки с использованием ударных БПЛА. В результате той атаки России на Одессу пострадали 8 человек.
В городе было повреждено медицинское учреждение, жилой дом, складское помещение, станция технического обслуживания, транспортные средства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.