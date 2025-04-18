Одещина була під комбінованою атакою РФ: що відомо

Російська армія ввечері п'ятниці, 18 квітня, завдала комбінованого удару по Одеській області. Росіяни застосували балістику та крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

Близько 21:50 у регіоні було оголошено сигнал повітряної тривоги. Спочатку Повітряні сили попередили про одну швидкісну ціль у напрямку Одеси, а через декілька хвилин про ще одну курсом на місто Татарбунари.

Вже о 21:58 Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного обстрілу з півдня.

Моніторингові каналі заявляють, що росіяни влаштували комбіновану атаку на регіон. Незадовго до цього повідомлялось, що росіяни вивели у море ожин підводний ракетоносій.

Станом на 22:30 офіційно не повідомлялось про наслідки обстрілів та чи є постраждалі.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня, російські ударні дрони пошкодили цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення у місті Одеса.

Тоді в Одесі внаслідок удару дрона, спалахнули пожежі за декількома адресами - горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі.

Також у неділю ввечері, 13 квітня, в Одесі пролунали звуки вибухів на тлі ворожої атаки із використанням ударних дронів. Пізніше глава ОВА Кіпер уточнив, що внаслідок атаки "Шахедів" в Одесі постраждало пʼятеро людей.