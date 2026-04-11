ua en ru
Сб, 11 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Одеса під атакою окупантів РФ: вже відомо про наслідки

02:30 11.04.2026 Сб
1 хв
Ворог атакував Одещину дронами-камікадзе та влучив у житлову забудову
aimg Пилип Бойко
Одеса під атакою окупантів РФ: вже відомо про наслідки Фото: рятувальники ДСНС (ДСНС України)

Армія РФ не припиняє методично атакувати Одесу та Одеську область. В результаті нальоту дронів-камікадзе виникли загоряння в житлових будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Читайте також: Буданов пояснив, чому РФ не скаржиться на атаки України

За його інформацією, зафіксовані влучання в приватний будинок в одному з районів міста. Також внаслідок ворожої атаки, горить ще один житловий будинок та дах гуртожитку.

Лисак проінформував, що інформація про постраждалих не надходила. У місті ще триває повітряна тривога й очільник МВА закликає мешканців не покидати укриттів до її закінчення.

Які міста Україна ще атакували окупанти РФ

Ми вже повідомляли, що напередодні загарбники двічі били по Сумах. В результаті є руйнування у житлових будинках, пожежі та 14 людей звернулись за медичною допомогою.

Також в ніч на 10 квітня окупанти атакували Україну 128 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість дронів. Зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Атака дронів
Новини
Мир уже скоро? Буданов зробив заяву про закінчення війни
Аналітика
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій