Росія атакувала Україну дронами з п'яти напрямків, є "прильоти": деталі нічного обстрілу

08:33 10.04.2026 Пт
Скільки ворожих безпілотників збила ППО?
Росія атакувала Україну дронами з п'яти напрямків, є "прильоти": деталі нічного обстрілу

У ніч на 10 квітня Росія атакувала Україну 128 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З 18:00 9 квітня до ранку 10 квітня росіяни атакували 128 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.

Близько 85 із запушених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Великоднє перемир'я

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зважився на перемир'я з Україною на Великдень. Воно діятиме з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня.

Своєму міністру оборони Андрію Бєлоусову, начальнику генштабу Валерію Герасимову глава Кремля вже наказав "зупинити бойові дії на всіх напрямках" на цей період.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дзеркальних кроків у відповідь на оголошене Росією великоднє перемир’я.

Зеленський наголосив, що Україна неодноразово пропонувала припинення вогню на час Великодніх свят і тепер діятиме відповідно.

