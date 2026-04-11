Одесса под атакой оккупантов РФ: уже известно о последствиях

Армия РФ не прекращает методично атаковать Одессу и Одесскую область. В результате налета дронов-камикадзе возникли возгорания в жилых домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака .

По его информации, зафиксированы попадания в частный дом в одном из районов города. Также в результате вражеской атаки, горит еще один жилой дом и крыша общежития.

Лысак проинформировал, что информация о пострадавших не поступала. В городе еще продолжается воздушная тревога и глава МВА призывает жителей не покидать укрытий до ее окончания.