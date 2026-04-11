Одесса под атакой оккупантов РФ: уже известно о последствиях
Армия РФ не прекращает методично атаковать Одессу и Одесскую область. В результате налета дронов-камикадзе возникли возгорания в жилых домах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.
По его информации, зафиксированы попадания в частный дом в одном из районов города. Также в результате вражеской атаки, горит еще один жилой дом и крыша общежития.
Лысак проинформировал, что информация о пострадавших не поступала. В городе еще продолжается воздушная тревога и глава МВА призывает жителей не покидать укрытий до ее окончания.
Какие города Украины еще атаковали оккупанты РФ
Мы уже сообщали, что накануне захватчики дважды били по Сумах. В результате есть разрушения в жилых домах, пожары и 14 человек обратились за медицинской помощью.
Также в ночь на 10 апреля оккупанты атаковали Украину 128 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство дронов. Зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.