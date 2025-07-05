В очікуванні "шоку" для економіки: як МВФ продовжує фінансування України

МВФ проявляє гнучкість у фінансуванні України і прогнозує можливість "шоку" для економіки країни вже найближчим часом.

Про деякі деталі нової редакції меморандуму з МВФ - у матеріалі РБК-Україна .

Головне:

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МВФ виставив нові умови для фінансування

У 3-му кварталі можливий "шок" для економіки

Україна 1 липня отримала черговий, дев'ятий транш кредиту МВФ у розмірі близько 500 млн доларів. Таким чином, за 4-річною кредитною програмою EFF, укладеною урядом України з МВФ у березні 2023 року, з 15,6 млрд доларів Київ уже отримав 10,6 млрд.

Усі кошти останнього траншу, як і восьми попередніх, підуть на бюджетні видатки. "Кошти спрямуємо на покриття пріоритетних бюджетних видатків", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Перегляд програми місія МВФ провела ще в травні. Для рішення ради директорів про виділення коштів уряду України треба було ще ухвалити бюджетну декларацію на 2026-2028 роки та підготувати план реформування митної служби (prior action). Ці умови були виконані, що дало змогу раді директорів МВФ ухвалити позитивне рішення.

Нові зобов'язання

До нової редакції меморандуму МВФ додав 4 нових структурних маяки і переніс терміни виконання чотирьох, встановлених раніше.

Нові "структурні маяки"

До кінця серпня Стратегічна інвестиційна рада має представити план проєктів для реалізації

До кінця жовтня має бути підготовлена карта серйозної реформи фінансового ринку для залучення приватного капіталу.

До кінця грудня - оновити процедури оцінки майна

До кінця березня 2026 року - підготувати законодавчі зміни, що стосуються іпотечних облігацій

"Маяки", термін виконання яких перенесено

Термін призначення глави САП з кінця червня перенесено на кінець грудня 2025 року

Завершення незалежної перевірки відповідності та доброчесності НКЦПФР з кінця червня на кінець серпня

Підготовку закону про критичний ризик третіх осіб у фінансовому секторі - з кінця вересня 2025 року на кінець червня 2026 року

Публікацію аудиту НКРЕКП перенесли з кінця жовтня на кінець грудня 2025 року

Негативний сценарій і "шок" в економіці

У новій редакції меморандуму з МВФ негативний сценарій, як і раніше, передбачає завершення війни в другому кварталі 2026 року. При цьому, основний "шок" прогнозується на третій квартал 2025 року.

У поняття "шок" вкладається погіршення показників ВВП у разі загострення на фронті та посилення інтенсивності бойових дій. Поки що фонд прогнозує зростання економіки в поточному році на 2-3% з невизначеними перспективами.

МВФ проявляє гнучкість у роботі з Україною

З огляду на складну поточну ситуацію і невизначеність перспективи її розвитку, МВФ не наполягає на якихось радикальних заходах.

Підвищення податків, зокрема, ПДВ, передбачено, але лише як крайній захід. Цього року його застосовувати поки що не планують. А ось система спрощеного оподаткування може бути переглянута вже 2027 року. Її використання хочуть обмежити для великого бізнесу. Планується і перехід до більш прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб (зараз ПДФО становить 18%, - ред.).

Передбачено і підвищення тарифів на комунальні послуги для населення, але лише після закінчення війни.

"МВФ проявляє гнучкість і адаптивність через постійні зміни обставин в Україні. Війна триває, змінюються фактори і прогнози. За підсумком останнього перегляду програми були лише підправлені деякі гострі кути", - зазначив у коментарі РБК-Україна фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Обсяг фінансових надходжень від МВФ для бюджету не сильно відчутний. У поточному році Україна отримає від Фонду 2,7 млрд доларів, при цьому повернути за старими кредитами доведеться 1,8 млрд.

Однак продовження безперебійної роботи з МВФ є запорукою для отримання коштів від інших донорів, зокрема, від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Кошти за цією програмою в розмірі 50 млрд євро - як кредити, так і гранти - протягом 2024-2027 років виділятимуться для потреб бюджету, на реформи та модернізацію країни.

Але абсолютної впевненості в отриманні необхідного фінансування в повному обсязі в поточному році, навіть за умови виконання всіх умов з боку України, немає. Головні ризики, а вони досить великі, - тривалість війни і стабільність зарубіжної підтримки.

Якщо бойові дії триватимуть після середини 2026 року, то МВФ доведеться переглядати параметри програми.