Україна отримала 500 млн доларів від МВФ, кошти підуть на пріоритетні потреби
Україна, в рамках дев'ятого траншу, отримала від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 500 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.
За словами Шмигаля, кошти підуть на покриття пріоритетних бюджетних потреб.
"Це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF. Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів", - додав він.
Перегляд програми EFF
Наприкінці лютого Україна та Міжнародний валютний фонд домовились на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.
В середині травня місія МВФ розпочала в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду EFF.
Загалом на поточний рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів. Перші 400 млн надійшли о держбюджету в березні цього року.
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