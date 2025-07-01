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Україна отримала 500 млн доларів від МВФ, кошти підуть на пріоритетні потреби

Вівторок 01 липня 2025 13:26
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Україна отримала 500 млн доларів від МВФ, кошти підуть на пріоритетні потреби Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна, в рамках дев'ятого траншу, отримала від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 500 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, кошти підуть на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

"Це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF. Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів", - додав він.

Перегляд програми EFF

Наприкінці лютого Україна та Міжнародний валютний фонд домовились на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.

В середині травня місія МВФ розпочала в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду EFF.

Загалом на поточний рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів. Перші 400 млн надійшли о держбюджету в березні цього року.

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МВФ Денис Шмигаль
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