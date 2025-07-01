Україна отримала 500 млн доларів від МВФ, кошти підуть на пріоритетні потреби

Україна, в рамках дев'ятого траншу, отримала від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 500 млн доларів .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.

"Це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF. Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів ", - додав він.

За словами Шмигаля, кошти підуть на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

Перегляд програми EFF

Наприкінці лютого Україна та Міжнародний валютний фонд домовились на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.

В середині травня місія МВФ розпочала в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду EFF.

Загалом на поточний рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів. Перші 400 млн надійшли о держбюджету в березні цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.