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В ожидании "шока" для экономики: как МВФ продолжает финансирование Украины

Украина, Суббота 05 июля 2025 07:50
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В ожидании "шока" для экономики: как МВФ продолжает финансирование Украины Фото: Владимир Зеленский и глава МВФ Кристалина Георгиева (president.gov.ua)
Автор: Юрий Дощатов
Эксперт: Андрей Шевчишин

МВФ проявляет гибкость в финансировании Украины и прогнозирует возможность "шока" для экономики страны уже в ближайшее время.

О некоторых деталях новой редакции меморандума с МВФ - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Украина выбрала 2/3 кредита МВФ
  • МВФ выставил новые условия для финансирования
  • В 3-м квартале возможен “шок” для экономики

Украина 1 июля получила очередной, девятый транш кредита МВФ в размере около 500 млн долларов. Таким образом, по 4-летней кредитной программе EFF, заключенной правительством Украины с МВФ в марте 2023 года, из 15,6 млрд долларов Киев уже получил 10,6 млрд.

Все средства последнего транша, как и восьми предыдущих, пойдут на бюджетные расходы. "Средства направим на покрытие приоритетных бюджетных расходов", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Пересмотр программы миссия МВФ провела еще в мае. Для решения совета директоров о выделении средств правительству Украине надо было еще принять бюджетную декларацию на 2026-2028 годы и подготовить план реформирования таможенной службы (prior action). Эти условия были выполнены, что позволило совет директоров МВФ принять позитивное решение.

Новые обязательства

В новую редакцию меморандума МВФ добавил 4 новых структурных маяка и перенес сроки выполнения четырех, установленных ранее.

Новые "структурные маяки"

  • До конца августа Стратегический инвестиционный совет должен представить план проектов для реализации
  • К концу октября должна быть подготовлена ​​карта серьезной реформы финансового рынка для привлечения частного капитала
  • К концу декабря - обновить процедуры оценки имущества
  • До конца марта 2026 года - подготовить законодательные изменения, касающиеся ипотечных облигаций

"Маяки", срок выполнения которых перенесен

  • Срок назначения главы САП с конца июня перенесен на конец декабря 2025 года.
  • Завершение независимой проверки соответствия и добросовестность НКЦБФР с конца июня на конец августа.
  • Подготовку закона о критическом риске третьих лиц в финансовом секторе - с конца сентября 2025 года на конец июня 2026 года.
  • Публикацию аудита НКРЭКУ перенесли с конца октября на конец декабря 2025 года.

Негативный сценарий и "шок" в экономике

В новой редакции меморандума с МВФ негативный сценарий, как с раньше, предполагает завершение войны во втором квартале 2026 года. При этом основной "шок" прогнозируется на третий квартал 2025 года.

В понятие "шок" вкладывается ухудшения показателей ВВП в случае обострения на фронте и усиления интенсивности боевых действий. Пока фонд прогнозирует рост экономики в текущем году на 2-3% с неопределенными перспективами.

МВФ проявляет гибкость в работе с Украиной

Учитывая сложную текущую обстановку и неопределенность перспективы ее развития, МВФ не настаивает на каких-то радикальных мерах.

Повышение налогов, в частности, НДС, предусмотренно, но лишь как крайняя мера. В текущем году ее применять пока не планируют. А вот система упрощенного налогообложения может быть пересмотрена уже в 2027 году. Ее использование хотят ограничить для крупного бизнеса. Планируется и переход к более прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (сейчас НДФЛ составляет 18%, - ред.).

Предусмотрено и повышение тарифов на коммунальные услуги для населения, но лишь после окончания войны.

"МВФ проявляет гибкость и адаптивность из-за постоянных изменений обстоятельств в Украине. Война продолжается, меняются факторы и прогнозы. По итогу последнего пересмотре программы были лишь подправлены некоторые острые углы", - отметил в комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Объем финансовых поступлений от МВФ для бюджета не сильно ощутим. В текущем году Украина получит от Фонда 2,7 млрд долларов, при этом вернуть по прежним кредитам придется 1,8 млрд.

Однако продолжение бесперебойной работы с МВФ является залогом для получения средств от других доноров, в частности, от ЕС по программе Ukraine Facility.

Средства по этой программе в размере 50 млрд евро - как кредиты так и гранты - в течение 2024-2027 годов будут выделяться для нужд бюджета, на реформы и модернизацию страны.

Но абсолютной уверенности в получении необходимого финансирования в полном объеме в текущем году, даже при условии выполнения всех условий со стороны Украины, нет. Главные риски, а они достаточно велики - продолжительность войны и стабильность зарубежной поддержки.

Если боевые действия продляться после середины 2026 года, то МВФ придется пересматривать параметры программы.

Напомним, ранее МВФ дал Украине рекомендации по налогам. В частности, необходима модернизация налоговой и таможенной систем, борьбу с уклонением от уплаты налогов и приведение законодательства к стандартам ЕС.

А еще порекомендовал усилить роль обменного курса как амортизатора. То есть воздержаться от чрезмерных валютных интервенций для краткосрочной стабилизации цен.

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