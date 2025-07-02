МВФ дав Україні рекомендації щодо курсу гривні до долара

Курс гривні до долара, який контролює Національний банк України, має більше відображати ринкову ситуацію. Зараз же він фактично не змінюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ.

Як зазначають експерти МВФ, стратегія НБУ щодо інтервенцій на міжбанківському валютному ринку має підтримувати гнучкість обмінного курсу. "Відповідно до цілей програми та керуючись Стратегією НБУ щодо переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до повноцінного інфляційного таргетування, роль обмінного курсу як амортизатора має бути посилена", - йдеться в меморандумі. У МВФ заявили, що коригування курсу у відповідь на ринкові умови допоможе захистити міжнародні резерви, що особливо важливо в умовах високої невизначеності. Це також запобіжить накопиченню зовнішніх дисбалансів, що критично важливо для відновлення стійкості на середньострокову перспективу. Надмірне використання інтервенцій для короткострокової стабілізації цін може послабити відновлення інфляційного таргетування як номінального якоря. Тому інтервенції мають бути точно вивірені для забезпечення достатнього рівня резервів, додали у фонді.