МВФ дав Україні рекомендації щодо курсу гривні до долара
Курс гривні до долара, який контролює Національний банк України, має більше відображати ринкову ситуацію. Зараз же він фактично не змінюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ.
Як зазначають експерти МВФ, стратегія НБУ щодо інтервенцій на міжбанківському валютному ринку має підтримувати гнучкість обмінного курсу.
"Відповідно до цілей програми та керуючись Стратегією НБУ щодо переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до повноцінного інфляційного таргетування, роль обмінного курсу як амортизатора має бути посилена", - йдеться в меморандумі.
У МВФ заявили, що коригування курсу у відповідь на ринкові умови допоможе захистити міжнародні резерви, що особливо важливо в умовах високої невизначеності. Це також запобіжить накопиченню зовнішніх дисбалансів, що критично важливо для відновлення стійкості на середньострокову перспективу.
Надмірне використання інтервенцій для короткострокової стабілізації цін може послабити відновлення інфляційного таргетування як номінального якоря. Тому інтервенції мають бути точно вивірені для забезпечення достатнього рівня резервів, додали у фонді.
Курс долара в Україні
Курс гривні до долара в Україні повністю контролюється НБУ. Центробанк робить це за допомогою продажу валюти на міжбанку. Потім банки продають частину цієї валюти на готівковому ринку з невеликою комісією. Заявляється, що курс долара зростає при збільшенні попиту і падає при зниженні. Однак на практиці це відбувається далеко не завжди.
Курс долара фактично не змінюється з кінця липня 2024 року, коли НБУ припинив девальвацію гривні та почав таким чином боротися зі стрибком інфляції, спричиненим неврожаєм і підвищенням тарифів на електроенергію. На 3 липня НБУ встанови курс на рівні 41,81 грн/долар, що нижче, ніж наприкінці минулого року 42,03 грн/долар.
Режим таргетування інфляції - це монетарна політика, за якої центральний банк країни встановлює чітку цільову величину інфляції (зазвичай у вигляді річного відсотка) і вживає заходів, спрямованих на досягнення цієї мети.
Україна відмовилася від цього режиму після початку війни, і поки не повернула його повністю. НБУ використовує лише його елементи.
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