МВФ дав Україні рекомендації щодо податків
Україна змогла зберегти макроекономічну стабільність. Але збільшення внутрішніх доходів мають вирішальне значення для України.
Про це заявила Джулі Козак, директор Департаменту комунікацій МВФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.
Як зазначила Козак, 30 червня Рада директорів МВФ завершила восьмий огляд угоди EFF з Україною, який дозволив виділити 0,5 млрд доларів, і це збільшило загальні виплати за програмою до 10,6 млрд доларів.
За її словами, МВФ виявив, що економіка України залишається стійкою. "Влада виконала всі кількісні критерії ефективності на кінець березня, попередню дію і два структурних контрольних показники, які були необхідні для завершення огляду", - сказала вона.
Рекомендації МВФ
Коментуючи план України збільшити військові витрати в держбюджеті-2025 на 400 млрд гривень, Козак зазначила, що це також стало предметом обговорень.
"Відновлення фіскальної стійкості в Україні вимагає постійних і рішучих зусиль з реалізації Національної стратегії доходів. І ця стратегія включає модернізацію податкової та митної системи, включно зі своєчасним призначенням голови митниці", - додала вона.
Крім того, стратегія включає скорочення ухилення від сплати податків і гармонізацію певного законодавства зі стандартами ЄС.
"І ідея цього пакета реформ полягає в тому, що ці реформи в поєднанні з поліпшеннями в управлінні державними інвестиціями та середньостроковою бюджетною підготовкою, а також управлінням фіскальними ризиками, загалом, матимуть вирішальне значення для підтримки зростання та інвестицій в Україні в середньостроковій перспективі", - сказала Козак.
Козак зазначила, що Україна змогла зберегти макроекономічну стабільність, незважаючи на дуже складні обставини та умови в рамках програми Фонду.
"З огляду на ризики для перспектив і загальні проблеми, з якими продовжує стикатися Україна, вкрай важливо зберегти імпульс реформ. І ми говорили про заходи щодо мобілізації внутрішніх доходів, які мають вирішальне значення, а також про те, наскільки вони важливі для відновлення стійкості боргу в середньостроковій перспективі", - сказала вона.
Україні також важливо завершити решту елементів реструктуризації боргу відповідно до цілей програми. "І це матиме вирішальне значення для повного відновлення стійкості боргу в рамках програми", - додала вона.
Зміни в програмі
Козак повідомила, що графік виконання програми було змінено: дев'ятий огляд відбудеться ближче до кінця року. "Він об'єднає в собі дев'ятий і десятий огляди в рамках цього нового графіка. І, звичайно, ми продовжуємо тісно взаємодіяти з українською владою", - сказала вона.
Нагадаємо, влада України в Меморандумі з МВФ заявила про плани ухвалити закон про 5%-й податок із продавців через інтернет (так званий податок на OLX) до кінця 2025 року.
Крім того, Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації повідомив про плани ввести нові податки в Україні та стягнути борги. Це дасть змогу додатково отримати у 2025 році майже 50 млрд гривень.
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