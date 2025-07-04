МВФ дав Україні рекомендації щодо податків

Про це заявила Джулі Козак, директор Департаменту комунікацій МВФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг .

Як зазначила Козак, 30 червня Рада директорів МВФ завершила восьмий огляд угоди EFF з Україною, який дозволив виділити 0,5 млрд доларів, і це збільшило загальні виплати за програмою до 10,6 млрд доларів.

За її словами, МВФ виявив, що економіка України залишається стійкою. "Влада виконала всі кількісні критерії ефективності на кінець березня, попередню дію і два структурних контрольних показники, які були необхідні для завершення огляду", - сказала вона.

Рекомендації МВФ

Коментуючи план України збільшити військові витрати в держбюджеті-2025 на 400 млрд гривень, Козак зазначила, що це також стало предметом обговорень.

"Відновлення фіскальної стійкості в Україні вимагає постійних і рішучих зусиль з реалізації Національної стратегії доходів. І ця стратегія включає модернізацію податкової та митної системи, включно зі своєчасним призначенням голови митниці", - додала вона.

Крім того, стратегія включає скорочення ухилення від сплати податків і гармонізацію певного законодавства зі стандартами ЄС.

"І ідея цього пакета реформ полягає в тому, що ці реформи в поєднанні з поліпшеннями в управлінні державними інвестиціями та середньостроковою бюджетною підготовкою, а також управлінням фіскальними ризиками, загалом, матимуть вирішальне значення для підтримки зростання та інвестицій в Україні в середньостроковій перспективі", - сказала Козак.

Козак зазначила, що Україна змогла зберегти макроекономічну стабільність, незважаючи на дуже складні обставини та умови в рамках програми Фонду.

"З огляду на ризики для перспектив і загальні проблеми, з якими продовжує стикатися Україна, вкрай важливо зберегти імпульс реформ. І ми говорили про заходи щодо мобілізації внутрішніх доходів, які мають вирішальне значення, а також про те, наскільки вони важливі для відновлення стійкості боргу в середньостроковій перспективі", - сказала вона.

Україні також важливо завершити решту елементів реструктуризації боргу відповідно до цілей програми. "І це матиме вирішальне значення для повного відновлення стійкості боргу в рамках програми", - додала вона.

Зміни в програмі

Козак повідомила, що графік виконання програми було змінено: дев'ятий огляд відбудеться ближче до кінця року. "Він об'єднає в собі дев'ятий і десятий огляди в рамках цього нового графіка. І, звичайно, ми продовжуємо тісно взаємодіяти з українською владою", - сказала вона.