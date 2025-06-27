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Кабмін схвалив бюджетну декларацію 2026-2028 з двома сценаріями війни

П'ятниця 27 червня 2025 22:22
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Кабмін схвалив бюджетну декларацію 2026-2028 з двома сценаріями війни Фото: Денис Шмигаль (kmu gov ua)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Кабміну.

Це комплексне рішення має на меті забезпечити стабільність та передбачуваність фінансової політики держави, а також раціональне управління бюджетними ресурсами", - наголошується в повідомленні уряду.

Водночас декларація враховує всі ключові пріоритети України, включно з євроінтеграційним курсом.

Документ розробили у співпраці з головними розпорядниками коштів і після тривалих консультацій з Міжнародним валютним фондом. Уряд підкреслює, що положення декларації базуються на стратегічних орієнтирах розвитку країни.

У проєкті передбачено два базові сценарії розвитку подій: оптимістичний - із поступовим покращенням безпекової ситуації з 2026 року, та песимістичний - із продовженням повномасштабної агресії Росії. У разі збереження війни фінансування сектору безпеки та оборони не буде нижчим за рівень 2025 року.

"Ми закладаємо обидва сценарії, щоби залишатися гнучкими та готовими до будь-яких змін. Але водночас - виконаємо всі зобов’язання перед нашими міжнародними партнерами", - зазначили в Кабміні.

Уряд також підкреслив, що незалежно від розвитку подій, видатки на оборону і безпеку залишатимуться ключовим пріоритетом. Крім того, документом передбачені макропоказники, як-от рівень мінімальної зарплати, прожитковий мінімум і граничні суми бюджетних витрат.

Наступним кроком стане подання декларації на розгляд Верховної Ради

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

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