Кабмін схвалив бюджетну декларацію 2026-2028 з двома сценаріями війни

Кабінет міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Кабміну.

Це комплексне рішення має на меті забезпечити стабільність та передбачуваність фінансової політики держави, а також раціональне управління бюджетними ресурсами", - наголошується в повідомленні уряду.

Водночас декларація враховує всі ключові пріоритети України, включно з євроінтеграційним курсом.

Документ розробили у співпраці з головними розпорядниками коштів і після тривалих консультацій з Міжнародним валютним фондом. Уряд підкреслює, що положення декларації базуються на стратегічних орієнтирах розвитку країни.

У проєкті передбачено два базові сценарії розвитку подій: оптимістичний - із поступовим покращенням безпекової ситуації з 2026 року, та песимістичний - із продовженням повномасштабної агресії Росії. У разі збереження війни фінансування сектору безпеки та оборони не буде нижчим за рівень 2025 року.

"Ми закладаємо обидва сценарії, щоби залишатися гнучкими та готовими до будь-яких змін. Але водночас - виконаємо всі зобов’язання перед нашими міжнародними партнерами", - зазначили в Кабміні.

Уряд також підкреслив, що незалежно від розвитку подій, видатки на оборону і безпеку залишатимуться ключовим пріоритетом. Крім того, документом передбачені макропоказники, як-от рівень мінімальної зарплати, прожитковий мінімум і граничні суми бюджетних витрат.

Наступним кроком стане подання декларації на розгляд Верховної Ради