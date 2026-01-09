Очікуємо рішень: Сибіга анонсував посилення ППО та підтримку енергетики від партнерів

Зазначимо, трохи раніше Сибіга висунув вимогу, що країни, які не так давно відреагували на фейковий обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, тепер мають засудити нічний масований удар по Україні. Особливо з урахування того, що одна з цих країн постраждала під час удару.

Масована атака по Україні 9 січня: що відомо

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 9 січня влаштували черговий обстріл України. Внаслідок цього в Києві пошкоджено 19 багатоповерхівок, поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули. Під російський удар потрапило посольство Катару - саме із цим пов'язана вимога Сибіги засудити удар РФ.

Окрім масштабного обстрілу столиці, Росія атакувала Львівщину балістичною ракетою середньої дальності. За даними Повітряного командування "Захід", швидкість цілі сягала 13 тисяч км/год. Російський режим підтвердив запуск балістичної ракети на Львів. При цьому у РФ згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна та цим пояснили свій черговий теракт.

Пізніше в Україні підтвердили, що росіяни випустили по Львівщині балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". В Службі безпеки України показали уламки ракети.