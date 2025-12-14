Без "очей" для ППО: "Примари" ГУР знищили ключові радари С-400 у Криму (відео)

Нагадаємо, що нещодавно українська воєнна розвідка ліквідувала російський військово-транспортний літак Ан-26, а також ще дві цілі противника на тимчасово окупованій території Криму.

Також ми писали, що ударні дрони воєнної розвідки України в окупованому Криму знищили кілька радіолокаційних систем ворога та корабельний гелікоптер РФ.

Зокрема, в ніч на 2 листопада ГУР завдало удару по пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф". Також було ліквідувано російську багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е на півострові.