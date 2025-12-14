Без "глаз" для ПВО: "Примари" ГУР уничтожили ключевые радары С-400 в Крыму (видео)

Украинская военная разведка нанесла очередной точный удар по российским силам во временно оккупированном Крыму. Спецподразделение ГУР "Примари" уничтожило две дорогостоящие радиолокационные станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР.
На территории оккупированного Крыма бойцы спецподразделения ГУР "Примари" вывели из строя две радиолокационные системы противника. Речь идет о РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и РЛС 96Л6, которые входят в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Уничтоженные радары выполняли ключевую функцию обнаружения воздушных целей и обеспечения боевой работы российских систем ПВО. Их ликвидация существенно ослабляет возможности оккупантов контролировать воздушное пространство полуострова.
Новая успешная операция "Призрак" стала еще одним доказательством высокой точности украинского оружия и профессионализма спецназовцев военной разведки.
Потеря таких элементов ПВО наносит противнику не только тактический, но и значительный финансовый ущерб, ведь подобные РЛС являются дорогостоящими и дефицитными.
Уничтожение российских РЛС в Крыму является частью системной демилитаризации оккупированного полуострова.
Ранее Силы обороны Украины уже выводили из строя элементы ПВО, склады боеприпасов и командные пункты врага. Особый акцент делается на нейтрализации комплексов С-400.
Каждая ликвидированная РЛС ослабляет оборону противника и расширяет возможности для дальнейших операций Украины.
Напомним, что недавно украинская военная разведка ликвидировала российский военно-транспортный самолет Ан-26, а также еще две цели противника на временно оккупированной территории Крыма.
Также мы писали, что ударные дроны военной разведки Украины в оккупированном Крыму уничтожили несколько радиолокационных систем врага и корабельный вертолет РФ.
В частности, в ночь на 2 ноября ГУР нанесло удар по пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф". Также была ликвидирована российская многофункциональная радиолокационная станция 92Н6Е на полуострове.