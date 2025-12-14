Без "очей" для ППО: "Примари" ГУР знищили ключові радари С-400 у Криму (відео)

Українська воєнна розвідка завдала чергового точного удару по російських силах у тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив дві дороговартісні радіолокаційні станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР.

На території окупованого Криму бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" вивели з ладу дві радіолокаційні системи противника. Йдеться про РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" та РЛС 96Л6, які входять до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Знищені радари виконували ключову функцію виявлення повітряних цілей та забезпечення бойової роботи російських систем ППО. Їх ліквідація суттєво послаблює можливості окупантів контролювати повітряний простір півострова.

Черговий удар по військовій інфраструктурі РФ

Нова успішна операція "Примар" стала ще одним доказом високої точності української зброї та професіоналізму спецпризначенців воєнної розвідки.

Втрата таких елементів ППО завдає противнику не лише тактичної, а й значної фінансової шкоди, адже подібні РЛС є високовартісними й дефіцитними.

Знищення російських РЛС у Криму є частиною системної демілітаризації окупованого півострова.

Раніше Сили оборони України вже виводили з ладу елементи ППО, склади боєприпасів і командні пункти ворога. Особливий акцент робиться на нейтралізації комплексів С-400.

Кожна ліквідована РЛС послаблює оборону противника та розширює можливості для подальших операцій України.